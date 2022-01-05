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Арина Соболенко завершает выступление на теннисном турнире в Аделаиде

Вторая ракетка мира - белоруска Арина Соболенко в упорном поединке все же завершает выступление на кортах австралийской Аделаиды после стартовой игры. Противостояние с молодой словенкой Каю Йован завершилось поражением 6:7, 1:6. Главная цель Арины на январь - успешное выступление на Открытом чемпионате Австралии, первом в сезоне турнире Большого шлема.


Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира в Мельбурне

А Александра Саснович проведет сегодня в Мельбурне стартовый матч основной сетки турнира. Изначально соперницей белоруски должна была стать Элиза Мертенс, однако бельгийка снялась с соревнований. Теперь Саснович сыграет против 101-й ракетки мира Синью Ван. Ранее теннисистки на кортах в официальных матчах не пересекались. Этот матч начнется ориентировочно в 9 утра. Телеканал

"Беларусь 5"

покажет поединок в прямом эфире.

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