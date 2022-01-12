Арина Соболенко заявлена на теннисный турнир в Санкт-Петербурге

Арина Соболенко заявлена на турнир в Санкт-Петербурге, где она получила первый номер посева. Соревнования относятся к категории WТА 500 и пройдут с 5 по 13 февраля. Сейчас же Соболенко готовится к выступлению в основной сетке Australian Open - первый турнир серии Большого шлема в сезоне стартует со следующей недели.