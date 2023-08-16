"Арис" Шпилевского покинул Лигу чемпионов

Кипрский "Арис" белорусского специалиста Алексея Шпилевского повторно проиграл "Ракуву" и опустился в Лигу Европы, где сыграет в раунде плей-офф квалификации.

В ответном матче 3-го раунда чемпион Кипра уступил дома со счетом 0:1. Единственный мяч ударом со штрафного в начале второго тайма забил Фран Тудор. Неделей ранее поляки также были сильнее (счет - 2:1). Соперник "Ариса" в Лиге Европы - "Слован" из Братиславы.