3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Аризона" обыграла "Сан-Хосе" в НХЛ
Минувшей ночью в НХЛ "Аризона" обыграла "Сан-Хосе" - 5:2. У победителей голевым дублем отметился чех Ян Еник. Белорус Владислав Колячонок провел на льду более 15 минут и закончил встречу с показателем полезности плюс один. Всего у нашего защитника 3 балла в 20 играх сезона. Несмотря на успех, "Кайотис" остались на последнем месте в таблице Западной конференции. "Сиэтл" на расстоянии одного балла.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе