"Аризона" обыграла "Сан-Хосе" в НХЛ

Минувшей ночью в НХЛ "Аризона" обыграла "Сан-Хосе" - 5:2. У победителей голевым дублем отметился чех Ян Еник. Белорус Владислав Колячонок провел на льду более 15 минут и закончил встречу с показателем полезности плюс один. Всего у нашего защитника 3 балла в 20 играх сезона. Несмотря на успех, "Кайотис" остались на последнем месте в таблице Западной конференции. "Сиэтл" на расстоянии одного балла.