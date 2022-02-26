"Аризона" в составе с белорусским хоккеистом Владиславом Колячонком победила "Вегас"

Без набранных баллов, но с победой в активе. "Аризона Койотис" с белорусским защитником Владиславом Колячонком в составе добилась победы дома в рамках регулярного сезона НХЛ над клубом "Вегас Голден Найтс" 3:1. Колячонок на льду провел около 15 минут, нанес 2 броска, применил 3 силовых приема и допустил 1 потерю. В сезоне же Влад провел 6 матчей, в которых отметился одним ассистентским баллом.