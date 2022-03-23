3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Аризона" уступила "Сиэтлу" в матче регулярного чемпионата НХЛ
"Аризона" с Владиславом Колячонком уступила "Сиэтлу" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:4. Белорусский защитник "койотов" отыграл 14 минут 49 секунд. За минчанином три силовых приема и итоговые минус 1 в графе показателя полезности. "Кайотис" замыкают турнирную таблицу Западной конференции - это 16-я строчка и 44 балла в активе. До заветной восьмерки 29 пунктов. В субботу "Аризона" примет "Анахайм Дакс".
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов