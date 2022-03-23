"Аризона" уступила "Сиэтлу" в матче регулярного чемпионата НХЛ

"Аризона" с Владиславом Колячонком уступила "Сиэтлу" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:4. Белорусский защитник "койотов" отыграл 14 минут 49 секунд. За минчанином три силовых приема и итоговые минус 1 в графе показателя полезности. "Кайотис" замыкают турнирную таблицу Западной конференции - это 16-я строчка и 44 балла в активе. До заветной восьмерки 29 пунктов. В субботу "Аризона" примет "Анахайм Дакс".