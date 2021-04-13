Арман-Маршалл Силла завоевал золото чемпионата Европы по тхэквондо

Триумфальное возвращение. Арман-Маршалл Силла завоевал золото чемпионата Европы после 4-летней допинговой дисквалификации. По словам белорусского тхэквондиста, которого в аэропорту встречала наша съемочная группа, в Болгарии он не испытывал психологических проблем из-за длительного простоя, наоборот спортсмен был убежден в своей победе. Чемпионат Европы - лишь контрольная точка перед стартом отбора на Олимпиаду. Напомним, белорусское тхэквондо еще ни разу не было представлено на Играх.



Ранее Арман-Маршалл Силла дважды завоевывал золотые медали чемпионатов Европы: в 2014 и 2016 годах. Кроме него в Болгарии отличился и легковес Егор Козлов - у него бронза. По итогам чемпионата белорусы заняли в мужском общем зачете второе место.