Арсен Венгер может возглавить сборную Нидерландов, но лишь в том случае, если нынешний наставник оранжевых Роналд Куман станет во главе "Барселоны". Об этом сообщает российское издание "Чемпионат". Коллеги пишут, что с подобным предложением в Нидерландскую футбольную ассоциацию обратился сам Венгер.