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Арсен Венгер может возглавить сборную Нидерландов

Арсен Венгер может возглавить сборную Нидерландов, но лишь в том случае, если нынешний наставник оранжевых Роналд Куман станет во главе "Барселоны". Об этом сообщает российское издание "Чемпионат". Коллеги пишут, что с подобным предложением в Нидерландскую футбольную ассоциацию обратился сам Венгер.

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