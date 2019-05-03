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"Арсенал" добивается комфортного преимущества в первом полуфинальном матче Лиги Европы с "Валенсией"

Лондонский "Арсенал" добивается комфортного преимущества в первом полуфинальном матче Лиги Европы с "Валенсией". На "Эмирэйтс" канониры одерживают волевую викторию - 3:1. На точный выстрел Муктара Диакаби еще в первом тайме дублем ответил Александр Ляказетт, точку в компенсированное ко встрече время ставит Пьер-Эмерик Обамеянг.

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