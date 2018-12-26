Они бьются за Лигу чемпионов и пока делят четвертое место в таблице. "Арсенал" и "Челси" сегодня проведут матчи 19-го тура Премьер-лиги. В 20:15 "канониры" сразятся с "Брайтоном", в 22:30 "Челси" встретится с "Уотфордом". Прямая трансляция обеих встреч на "Беларусь 5".