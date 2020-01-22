"Арсенал" на выезде не уступил "Челси" - 2:2

В лондонском дерби "Арсенал" после удаления Давида Луиса в середине первого тайма на выезде не уступил "Челси" - 2:2. Очко для "канониров"спас оправившийся от травмы Бельерин.



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