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"Арсенал" обыграл "Саутгемптон"

"Арсенал" обыграл "Саутгемптон"

Накануне в Англии прошли еще два матча. "Арсенал", благодаря голам Нкетиа и Уиллока, обыграл "Саутгемптон" - 2:0. Удар Родригеса принес "Бернли" победу над "Уотфордом" - 1:0.

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