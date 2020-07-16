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"Арсенал" переиграл "Ливерпуль" 2:1

3:24 по ударам, 2:1 по голам. "Арсенал" в 36-м туре чемпионата Англии побеждает "Ливерпуль". После ошибок чемпионов забили Ляказетт и Нельсон. У гостей отличился Мане. Теперь команда Клоппа точно не побьет рекорд "Манчестер Сити". "Горожане" два года назад набрали сто очков.

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