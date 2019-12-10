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"Арсенал" прерывает 9-матчевую безвыигрышную серию

В лондонском дерби "канониры" одержали волевую победу над "Вест Хэмом", 3:1. К слову, гости продемонстрировали стопроцентную результативность. Три удара в створ и три мяча. Их авторы: Габриэл Мартинелли, Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг. В турнирной таблице "Арсенал" на 9-м месте.

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