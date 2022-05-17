"Арсенал" проиграл в матче 37-го тура АПЛ

"Арсенал" вновь проигрывает в АПЛ и перед заключительным туром уже на два балла отстает от четвертого места, дающего право в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. "Канониры" накануне вечером уступили "Ньюкаслу" 0:2, в последнем туре они сыграют с "Эвертоном", идущий четвертым "Тоттенхэм" сразится с "Норвичем".