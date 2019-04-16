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"Арсенал" с минимальным счетом выиграл у "Уотфорда"

"Арсенал" с минимальным счетом 1:0 выиграл у "Уотфорда" в матче 34-го тура Английской премьер-лиги и поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы. Мяч был забит уже на десятой минуте после серьезной ошибки вратаря Бена Фостера. Отличился Обамеянг. А спустя минуту судья показал капитану Трою Дини красную карточку и оставил "Уотфорд" вдесятером. Правда, численное преимущество "Арсенала" на счет уже не повлияло.

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