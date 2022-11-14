Футболисты "Арсенала" сыграют с "Макслайном" 16 ноября

В столичном Доме футбола состоялась жеребьевка стыковых поединков за право выступать в Высшей лиге в грядущем сезоне. В первом матче 16 ноября дзержинский "Арсенал", который занял 14-е место в элитном дивизионе, примет представителя Первой лиги - "Макслайн". Ответная встреча состоится 20 ноября в Рогачеве.