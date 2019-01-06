"Арсенал" выходит в 1/16 финала Кубка Англии

Канониры в гостях разгромили третьедивизионный "Блэкпул" - 3:0. Дубль оформил 19-летний Джозеф Уиллок, еще один мяч на счету Алекса Ивоби. Дальше по турниру идут и другие представители Премьер-лиги – "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Кристалл Пэлас". А вот "Саутгемптон"» ждет повторный матч. Команда, ведя 2:0 у "Дерби Каунти", сыграла вничью.