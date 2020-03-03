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"Арсенал" выходит в 1/4 финала Кубка Англии
Последний шанс на трофей! В четверг "Арсенал" вылетел из Лиги Европы в 1/16 уступив "Олимпиакосу", накануне лондонцы пробились в четвертьфинал Кубка Англии (победа над Портсмутом, 2:0), где сразятся с победителем пары "Тоттенхэм" - "Норвич".
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