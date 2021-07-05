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Артем Челядинский прокомментировал победу минского "Динамо" над "Славией" в ЧБ по футболу

Дорогу молодым - такой посыл главного тренера Артема Челядинского. Дальнейшее развитие клуба видится через ввод в состав новых игроков. Об этом после победы 4:0 над мозырской "Славией" специалист рассказал в интервью Агентству теленовостей.

В первую очередь ребят надо концентрировать на победе в каждом матче.

По итогам встречи "Динамо" поднялся на 4 позицию в чемпионате. Следующий соперник минчан - "Торпедо БелАЗ". Матч пройдет 16 июля в Жодино.


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