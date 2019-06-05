Артем Демков переходит в минское "Динамо"

Нападающий сборной Беларуси по хоккею и экс-форвард солигорского "Шахтера" заключил контракт с "зубрами" сроком на один сезон. Как отметил в интервью официальному сайту "Динамо" генеральный директор клуба Дмитрий Басков, подписание контракта с Демковым согласовано с новым главным тренером, имя которого все узнают скоро.



