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Артем Демков переходит в минское "Динамо"

Нападающий сборной Беларуси по хоккею и экс-форвард солигорского "Шахтера" заключил контракт с "зубрами" сроком на один сезон. Как отметил в интервью официальному сайту "Динамо" генеральный директор клуба Дмитрий Басков, подписание контракта с Демковым согласовано с новым главным тренером, имя которого все узнают скоро.

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