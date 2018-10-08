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Артем Колосов: Монгольский дзюдоист здорово меня измотал, но я был лучше настроен
Успех на пути к спортивному олимпу принес сегодняшний день представителю Беларуси на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Медальную копилку нашей команды распечатал дзюдоист Артем Колосов наградой высшей пробы. 4 тысячи спортсменов более чем из 200 стран в эти дни бьются за награды и мечтают однажды подняться на пьедестал взрослой Олимпиады. Подробности аргентинских баталий, а также почему за Колосова больше всего болели в Могилеве и Новополоцке - расскажет Павел Капуцкий.
Гимн и медали, деревня атлетов и телетрансляции. Здесь все по-взрослому, хотя игры и юношеские. Артем Колосов вышел на татами в первый день выступления наших спортсменов. Дзюдо, весовая категория до 55 килограммов. На пути к финалу он выбил француза Валадье Пикара и австрийца Даниэля Летгеба. В финале белорус иппоном (это самая высокая оценка) побеждает Темуджина Ганбургеда из Монголии.
Последние четыре года Артем тренируется в Новополоцком училище олимпийского резерва. Условия для дзюдоистов неважные. Отдельного зала нет. Татами уложили на сцене бывшего клуба.
В город нефтяников спортсмен перебрался из родного Могилева. В семье Колосовых четверо детей. К дзюдо будущего чемпиона приобщил старший брат. Младший Леонид уже получил по наследству кимоно.
Церемонию открытия юношеских Игр едва можно отличить от взрослой Олимпиады. Из 4 тысяч спортсменов - 37 белорусы. Особенно надеемся на плавание, художественную гимнастику, прыжки на батуте, легкую атлетику, борьбу, греблю, пятиборье. Четыре года назад в Нанкине наши взяли 9 медалей. Среди тех, кто был на подиуме в Китае, легкоатлетка Эльвира Герман и гребчиха Кристина Староселец.
Нашу делегацию в Буэнос-Айрес торжественно провожали на прошлой неделе. Проникаться олимпийской атмосферой они начали еще тогда, в зале славы НОК Беларуси. Кстати, медальных задач перед юными спортсменами специально не ставили.
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