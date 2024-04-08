Артем Кунцевич стал серебряным призером весеннего этапа турнира по эндуро Four seasons. В категории Pro белорус уступил лишь россиянину Даниле Черняеву. Бронза досталась еще одному эндуристу страны-соседки - Даниле Миронову.

Впервые в истории состязания по эндуро прошли на отработанных меловых карьерах под Волковыском. ЭтапFour seasonsпоразил его участников непростым маршрутом и препятствиями, а также красивым ландшафтом, который обязательно привлечет туристов, ведь фотографии и видео с соревнований уже разлетелись по всему миру.