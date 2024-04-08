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Артем Кунцевич стал серебряным призером весеннего этапа турнира по эндуро

Артем Кунцевич стал серебряным призером весеннего этапа турнира по эндуро Four seasons. В категории Pro белорус уступил лишь россиянину Даниле Черняеву. Бронза досталась еще одному эндуристу страны-соседки - Даниле Миронову.

Впервые в истории состязания по эндуро прошли на отработанных меловых карьерах под Волковыском. ЭтапFour seasonsпоразил его участников непростым маршрутом и препятствиями, а также красивым ландшафтом, который обязательно привлечет туристов, ведь фотографии и видео с соревнований уже разлетелись по всему миру.

На весенний этап Four seasons заявились порядка 400 участников, которые боролись в пяти категориях в зависимости от уровня подготовки. Так, в категории B1 можно отметить победу Дмитрия Яковлева из Новополоцка, а в B3 золото примерил Евгений Панков из Гродно.

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