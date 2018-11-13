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Артур Гаврус возвращается в минское "Динамо"

Возвращается в минское "Динамо" из молодечненского Артур Гаврус. Форвард подписал односторонний контракт до конца сезона. 

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