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АБФФ внесла изменения в календарь второго круга чемпионата Беларуси среди команд Высшей лиги

АБФФ внесла изменения в календарь второго круга чемпионата Беларуси среди команд Высшей лиги

Переносы игр связаны с предстоящими изменениями сроков проведения матчей международных турниров под эгидой УЕФА.

Таким образом, поединки 16-го тура 30-го чемпионата Беларуси пройдут 3-5 июля, а не 18-19 июля. Также на более ранние сроки смещены даты проведения встреч 17-го, 18-го и 19-го туров.

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