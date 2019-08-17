ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

"Астана" заявила девять легионеров на матчи с БАТЭ в Лиге Европы

Всего в список, отправленный в УЕФА, вошли 20 футболистов, белорус Иван Маевский в ростере. Первая игра пройдет 22 августа в Нур-Султане.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все