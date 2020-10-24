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"Астон Вилла" впервые теряет очки

"Астон Вилла"впервые по ходу сезона теряет очки. В 6-м туре Английской премьер-лиги "львы"без шансов на домашнем газоне уступают только вернувшемуся в элитный дивизион "Лидсу"0:3. Все три мяча во втором тайме провел Патрик Бэмфорд, на его счету уже 6голов в 6 играх на старте чемпионата.

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