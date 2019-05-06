"Аталанта" поборется за бронзу чемпионата Италии

В борьбу за бронзу чемпионата Италии неожиданно ввязывается "Аталанта". "Бергамаски" в 10 последних играх набрали 24 очка - абсолютно лучший показатель. В 35-ом туре одержана важная и волевая победа над "Лацио", 3:1. До третьего в таблице "Интера" одно очко, Рома позади - на три.