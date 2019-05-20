"Аталанта" поднимается на третье место серии А. В предпоследнем туре чемпионата Италии по футболу "бергамаски" в гостях сыграли вничью с "Ювентусом" (1:1) и обошли "Интер", который был разгромлен в Наполи (1:4). В 38-м туре "Аталанта" сыграет дома против "Сассуоло", миланский клуб примет "Эмполи".