"Аталанта" в четвертьфинале футбольной Лиги Европы

"Атланта" идет дальше. После голевой феерии в Италии 3:2 накануне в Леверкузене мы увидели только один гол: Жереми Бога забил в концовке встречи – 1:0. Дружина из Бергамо вновь победила и шагнула дальше. А клуб из Германии "Айнтрахт", сыграв вничью 1:1, в дополнительное время с "Бетисом" пробился дальше.