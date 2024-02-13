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"Атлетик" и "Альмерия" - футбольный матч завершился безголевой ничьей

ФК "Атлетик" потерял очки в гостевом матче против аутсайдера Ла Лиги "Альмерии". Поединок 24-го тура завершился безголевой ничьей.

Таким образом, со старта чемпионата Испании "Альмерия" так и не добыла ни одной виктории и с семью очками замыкает турнирную таблицу первенства. "Львы" же за крайние три встречи дважды сыграли вничью и на данный момент занимают пятую строчку сводного табеля. В активе дружины 46 баллов.

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