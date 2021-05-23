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"Атлетико" - чемпион Испании по футболу
Болельщики "Атлетико" захватили Мадрид. Накануне «матрасники» в гостевом матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:1 переиграли "Вальядолид" и 11-й раз в истории выиграли Ла Лигу. "Реал", который с аналогичным счетом был сильнее "Вильярреала", занял второе место, всего 2 балла уступив новоиспеченным чемпионам.
На праздновании победы "Атлетико" погиб 14-летний болельщик команды
Но радость от победы клуба была омрачена гибелью 14-летнего болельщика. Инцидент произошел во время празднования на улицах Мадрида. Несовершеннолетний ехал в фургоне, высунувшись из окна. А на въезде в паркинг ударился головой об стену и получил тяжелую травму. Врачи не смогли его спасти. Клуб уже выразил соболезнования родителям.
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