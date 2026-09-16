Атмосфера и рецепт молодости: почему Минский полумарафон стал большим беговым праздником

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Рецепт вечной молодости и успеха слишком прост, и первыми его раскрыли древние греки: если хочешь быть сильным - бегай, хочешь быть красивым - бегай, хочешь быть умным - бегай. Бег - краеугольный камень здоровья тела и души.

Уже традиционно на старте осени главные дорожные артерии Минска трансформируются в лучшие беговые маршруты. Минский полумарафон объединяет спортсменов уже 11 лет, и с каждым годом любителей бега становится только больше.

"Мы стараемся с каждым годом привносить что-то новое. По отзывам участников видим, что им понравилась поддержка на трассе. Всего иностранных участников насчитали более 2,9 тыс., а география постоянно растет. По сравнению с 2025 годом, иностранных участников в 2026-м стало в два раза больше. Полумарафон видят и за границей. Радует, что возвращаются и европейские страны", - рассказал зампредседателя Белорусской федерации легкой атлетики Дмитрий Демидик.

Минский полумарафон - уникальный случай, когда результативность идет плечом к плечу с атмосферой, когда одно событие объединяет тех, кто стабильно идет к личным рекордам, и тех, кто бежит ради удовольствия.

Получить персональный план тренировок, плавно подвестись к выбранной дистанции и познакомиться с товарищами по маршруту - организаторы Минского полумарафона сделали все, чтобы желающие смогли стать частью большого бегового праздника. Каждую неделю под чутким руководством бронзового призера чемпионата Европы по кроссу Ольги Немогай бегуны проводили плодотворную и здоровую тренировку. Во время занятий полностью подготавливается сердечно-сосудистая система, ведется контроль водного баланса, ведь для выступления на таких соревнованиях нужно поддерживать физическую форму.

Стабильность, дисциплина и упорство - залог участия в большом беговом празднике. "Такие тренировки заряжают эмоциями, помогают найти сообщество единомышленников. Особенно приятно, когда приходят дети и заряжаются всем этим, начинают следовать опыту родителей. У меня трое детей, они все бегают, бегает и мой муж", - поделилась участница тренировки "Минского полумарафона-2026" Ольга Романовская.

В 2026 году Минский полумарафон претерпел небольшой ребрендинг. 11-й фестиваль бега объединил около 30 тыс. человек. Представители 40 стран пробежались по проспекту и насладились гостеприимной атмосферой Минска.

Традиционно программу бегового праздника открыли спортсмены, кто выбрал попробовать свои силы на маршруте 10 км, а покорить самую престижную дистанцию (21 км) полумарафона попробовали около 5 тыс. человек.

"Классно, что поменяли дистанцию, поскольку в последнее время мы бегали 21 км по одной и той же трассе. Здесь она уже новая, поэтому было непривычно бежать, должен был и предугадывать все на дистанции: где придется тебе добавить, где будет подъем", - рассказала корреспондент телеканала "Первый информационный", участница "Минского полумарафона-2026" Кристина Камыш.

Пробежать 21,097 км решила и олимпийская чемпионка по биатлону Динара Смольская. Девушка ранее уже покорила Минский триатлон, пришел черед и полумарафона.

"Мне муж сказал, что если пробегу хотя бы за 1 час 30 минут - это будет шикарный результат. Когда поняла, что близка к финишу пробегу быстрее, у меня даже появилась улыбка, а на глазах наворачивались слезы, потому что решилась бросить себе вызов", - отметила Динара.

Динара Смольская

Уже традиционно самым популярным стал маршрут на 5 км. На старты дистанции вышли председатель Федерации легкой атлетики Иван Тихон, министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук, заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич.

Сергей Ковальчук:

"Сама атмосфера, когда большое количество людей с единым порывом, призывает заниматься активными видами деятельности, особенно бегом. Мы уже, наверное, в десятый раз участвуем. Это не просто оздоровление. Сколько государств, сколько Президент Беларуси Александр Лукашенко уделяет внимания развитию спорта на разных уровнях - детского, массового спорта, сколько у нас объектов спортивных за эти годы построено".

Большая команда Белтелерадиокомпании также не осталась в стороне. Но самое важное - это юное поколение чемпионов, кто только строит свою жизнь и для кого важно видеть яркий спортивный пример перед собой, в первую очередь, своих родителей. В рамках Минского полумарафона состоялся семейный забег на 1,5 км. А те ребята и девчата, кто уже налегке бежит эту дистанцию, по чуть-чуть увеличивая свою подготовку, решились на фан-забег на 3 км.

Минский полумарафон объединяет любителей бега больше 10 лет, и это еще раз доказывает, что бег - это не просто спорт, а состояние души. Многие уже не первый год с удовольствием становятся частью бегового праздника, но для каждого из них Минский полумарафон - это что-то свое.

Почему Минский полумарафон - это не просто забег, а настоящий праздник здоровья. Эмоции участников от большого бегового праздника Минска, смотрите подробнее в специальном репортаже.