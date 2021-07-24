АТН запустило традиционный дневник главного старта четырехлетия - Олимпиады в Токио

Параллельно с началом Олимпиады Агентство теленовостей запустило традиционный дневник главного старта четырехлетия, который выходит из Токио сразу после "Панорамы", причем ежедневно! Стать частью этого выпуска может каждый - для этого на своей страничке в Instagram публикуйте короткие ролики (видео) со словами поддержки нашим спортсменам, выкладывайте их с хештегом TVOIBY(он сейчас на вашем экране), и самые интересные мы покажем в наших дневниках. Олимпиада завершится 8 августа - поддержим наших атлетов вместе!