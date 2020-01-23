Australian Open - 2020: Е. Герасимов завершает выступление

Все белорусы в одиночном разряде зачехлили ракетки на первом в сезоне турнире серии Большого шлема Australian Open. До второго раунда добрался лишь Егор Герасимов. В соперниках у лидера нашей мужской сборной был седьмой в мировом рейтинге Александр Зверев. Теннисист, представляющий Германию, добился победы в трех сетах 7:6, 6:4, 7:5.



Во второй раунд пробилась в парном разряде Арина Соболенко. В дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс обыграны американка Кэтрин Бэллис и чешка Маркета Вондроушова 3:6, 6:3, 6:3. Также, напомним, ранее в 1/16 финала пробилась Александра Саснович с Викторией Кужмовой из Словакии.



