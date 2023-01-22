Australian Open - 2023: Теннисистка Виктория Азаренко вышла в 1/4 финала

Радостные спортивные новости приходят сегодня из австралийского Мельбурна. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал первого в сезоне мэйджора - Australian Open. Матч против 87-й ракетки мира (китаянки Чжу Линь) получился непростым. Соперницы провели на корте 2 часа 42 минуты. В первом сете Виктория уступила 4:6, но собралась во второй партии и позволила Чжу Линь взять всего одну свою подачу. В третьем решающем сете Азаренко вновь была сильнее, 6:4. Соперницей по матчу за выход в полуфинал станет третья сеяная Джессика Пегула. Сегодня ночью свой выход в четвертьфинал попытается оформить и Арина Соболенко, которой предстоит матч против Белинды Бенчич.