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Australian Open - 2023: Теннисистка Виктория Азаренко вышла в 1/4 финала
Радостные спортивные новости приходят сегодня из австралийского Мельбурна. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал первого в сезоне мэйджора - Australian Open. Матч против 87-й ракетки мира (китаянки Чжу Линь) получился непростым. Соперницы провели на корте 2 часа 42 минуты. В первом сете Виктория уступила 4:6, но собралась во второй партии и позволила Чжу Линь взять всего одну свою подачу. В третьем решающем сете Азаренко вновь была сильнее, 6:4. Соперницей по матчу за выход в полуфинал станет третья сеяная Джессика Пегула. Сегодня ночью свой выход в четвертьфинал попытается оформить и Арина Соболенко, которой предстоит матч против Белинды Бенчич.
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