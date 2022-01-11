ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Australian Open: Арина Соболенко - 2-й номер посева, Виктория Азаренко - 24-й

Объявлены сеяные на предстоящий Australian Open. Арина Соболенко получила высокий, 2-й номер посева, еще одна наша соотечественница, Виктория Азаренко, будет посеяна под 24-м номером. Жеребьевка турнира состоится 13 января. Сам Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января. Ранее Арина Соболенко взяла старт на турнире в Аделаиде, однако уступила шведской спортсменке Ребекке Петерсон в трех партиях - 5:7, 6:1, 5:7.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все