ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Аутсайдеры КХЛ сегодня сыграют в Риге

На "Беларусь 5"прямая трансляция из Риги, где в рамках чемпионата КХЛ сразятся два "Динамо": латвийское и белорусское. Команды замыкают таблицу и не имеют шансов на плей-офф. Начало встречи в 20:30.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все