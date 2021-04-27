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"Авангард" одержал третью победу над ЦСКА в серии плей-офф Кубка Гагарина

"Авангард" в пятом поединке финальной серии плей-офф Кубка Гагарина сильнее ЦСКА - 2:0. По результатам этой встречи омский клуб вместе с белорусами Комаровым и Готовцом повел в противостоянии до 4 побед - 3:2. Следующий матч между этими командами состоится 28 апреля на домашнем льду "ястребов" в Балашихе.

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