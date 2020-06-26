Австралия и Новая Зеландия примут женский ЧМ - 2023

Женский чемпионат мира по футболу 2023 года пройдет в Австралии и Новой Зеландии. На проведение турнира также претендовала Колумбия. Южноамериканцы набрали 13 голосов против 22 у победителей. Участвовать в женском мундиале впервые будут не 24, а 32 сборные.