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Австралия и Новая Зеландия примут женский ЧМ - 2023

Женский чемпионат мира по футболу 2023 года пройдет в Австралии и Новой Зеландии. На проведение турнира также претендовала Колумбия. Южноамериканцы набрали 13 голосов против 22 у победителей. Участвовать в женском мундиале впервые будут не 24, а 32 сборные.

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