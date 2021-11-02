Австралия победила Бельгию на Кубке Билли Джин Кинг

Австралийки досрочно оказались сильнее Бельгии, а значит, Беларусь сохраняет шансы на выход из группы. В Кубке Билли Джин Кинг Сторм Сэндерс за 2 часа и 7 минут сумела одолеть Элизе Мертенс - 3:6, 7:5, 6:0. Ранее Дарья Гаврилова обыграла Гретте Миннен. Беларусь же будет бороться за выход в следующий раунд 4 ноября. Александра Саснович встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович.