Австралийский Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году примет австралийский Брисбен. Около часа назад об этом решении стало известно на сессии Международного олимпийского комитета, которая продолжается в столице ближайших летних Игр -в японском Токио. Это уже третий случай, когда летняя Олимпиада пройдет в Австралии. В 1956 году Игры состоялись в Мельбурне, в 2000-м - в Сиднее.