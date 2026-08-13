Австриец Райнхард Гесвайнер тренирует мужскую сборную Беларуси по биатлону

В межсезонье с мужской сборной Беларуси по биатлону в качестве старшего тренера работает опытный австрийский специалист Райнхард Гесвайнер.

У него уже есть опыт сотрудничества с белорусским биатлоном. Перед Олимпиадой тренировал женскую команду, результаты которой тогда заметно выросли. Гесвайнер отмечает, что спорткомплекс "Раубичи" выгодно отличается от европейских биатлонных стадионов.

"Когда я впервые приехал в Беларусь работать с женской сборной, то сразу впечатлился размахом Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи": сам стадион, стрельбище, крытый стрелковый тир. Я сразу заметил, что здесь все по-другому. В Европе нет таких больших и масштабных биатлонных многофункциональных комплексов. Интересно, что даже в "Раубичах" жизнь не останавливается, а объект только за эти годы развивается. Он стал только лучше, многое добавилось, вижу, как прошла реконструкция, и зимой можно делать объемную снежную подушку", - поделился старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону.

Белорусские биатлонисты сейчас в ожидании возвращения в состав участников Кубка мира. Все решится в сентябре на Конгрессе Международного союза биатлонистов.