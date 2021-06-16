Автогол Хуммельса помог Франции обыграть Германию - 1:0 на Евро-2020 по футболу

У сборной Германии - антипремия на Евро-2020. Впервые в истории немцы проиграли свой стартовый матч на чемпионате Европы. Причем французы даже не старались. В первом тайме защитник хозяев Матч Хуммельс перестарался в обороне и срезал мяч в свои ворота. Дальше французам оставалось лишь играть по счету - итоговый результат 1:0 в пользу гостей. К слову, эта игра дает Германии возможность поставить новый рекорд. Ведь Нидерланды в 1988 году были единственными, кто выиграл Евро, уступив в первом матче на турнире.