Авторский проект Анны Эйсмонт "Женщины и спорт" снова в эфире

В Год белорусской женщины "Первый информационный" продолжает показ авторского проекта Анны Эйсмонт "Женщины и спорт". Героиня новой серии - председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель, которая уже 12 лет успешно совмещает работу спортивного функционера с руководством своей бизнес-компании.

Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики:

"Я, наверное, научилась не бояться. Я никогда не замечала, что у них материальное на первом месте. Они умеют быть счастливыми без всяких каких-то дополнительных материальных благ. В том мире, в котором я больше общалась в тот период, люди из бизнес-сообщества измеряют уровень бизнеса по тому, какую он там занимает позицию с точки зрения доходности и всего прочего. А здесь, наверное, больше человеческие отношения. Мне очень комфортно с этими людьми. В нашей ассоциации работают такие ребята креативные. Это остров других отношений, он мне, конечно, очень нравится".

Журналисты "Первого информационного" вместе с героиней отправились в Баку на Этап кубка мира по художественной гимнастке, дали старт турниру Марины Лобач, обсудили самые актуальные и наболевшие моменты в мировом спорте и, конечно, поговорили о личном. Все это в новой серии проекта "Женщины и спорт" 25 октября в 10:10 и в 19:20.