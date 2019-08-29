"Аякс", "Брюгге" и "Славия" стали последними участниками группового раунда Лиги чемпионов

Полуфиналист Лиги чемпионов - голландский "Аякс", а такжебельгийский "Брюгге" и пражская "Славия" стали последними участниками группового раунда Лиги чемпионов. Накануне амстердамцы обыграли АПОЭЛ 2:0. "Брюгге" - "Ласк" 2:1. И "Славия" вновь со счетом 1:0 сильнее румынского "Клужа".Обзоры всех матчей Лиги чемпионов УЕФА смотрите на нашем сайте