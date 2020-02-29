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"Айнтрахт" - последний участник 1/8 финала лиги Европы

"Айнтрахт" из Франкфурта - последний участник 1/8 финала Лиги Европы. Накануне клуб дважды по ходу встречи уступал "Зальцбургу", но в итоге ответная встреча завершилась миром - 2:2. Андре Силва оформил дубль за гостей. Напомним, из-за сильного шторма в Австрии встреча была перенесена с четверга на пятницу. Неделей ранее в Германии "Айнтрахт" был сильнее 4:1.

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