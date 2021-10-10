Азаренко и Саснович сыграют матчи третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе

Александра Саснович и Виктория Азаренко проведут сегодня матчи третьего круга одиночного разряда турнира в Индиан-Уэллсе. Саснович в час ночи по белорусскому времени выйдет на корт против Симоны Халеп. "Беларусь 5", как и "Беларусь 5 интернет", покажут этот матч в прямом эфире. В 4 утра Азаренко сыграет против Петры Квитовой. В режиме реального времени смотрите поединок на "Беларусь 5 интернет". На "Беларусь 5" в записи показ матча начнется в 6 утра. К слову, в обоих поединках статистика не в пользу наших теннисисток. Саснович и Халеп встречались лишь однажды. 2 года назад сильнее была румынка. История противостояния Азаренко - Квитова насчитывает 8 поединков, в которых только трижды победу одерживала белоруска.