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Азаренко и Саснович вышли во второй круг теннисного турнира Australian Оpen
Александра Саснович и Виктория Азаренко вышли во 2-й круг Australian Оpen, а Илья Ивашко, который провел первый поединок в году, проиграл в первом раунде.
16 января началась основная сетка первого турнира Большого шлема в сезоне. Саснович победила Фрухфиртову, 7:5, 6:2, а Азаренко сильнее триумфатора Мельбурна 2020 Кенин, 6:4, 7:6. Первая ракетка страны и пятая в мире Арина Соболенко начнет выступление завтра. Ей в соперницы досталась представительница Чехии Тереза Мартинцова.
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