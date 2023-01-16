ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Азаренко и Саснович вышли во второй круг теннисного турнира Australian Оpen

Александра Саснович и Виктория Азаренко вышли во 2-й круг Australian Оpen, а Илья Ивашко, который провел первый поединок в году, проиграл в первом раунде.

16 января началась основная сетка первого турнира Большого шлема в сезоне. Саснович победила Фрухфиртову, 7:5, 6:2, а Азаренко сильнее триумфатора Мельбурна 2020 Кенин, 6:4, 7:6. Первая ракетка страны и пятая в мире Арина Соболенко начнет выступление завтра. Ей в соперницы досталась представительница Чехии Тереза Мартинцова.

Другие новости спорта:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все