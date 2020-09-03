Две белорусские теннисистки успешно начали не только одиночный турнир. Наша Виктория Азаренко и София Кенин в матче первого круга за полтора часа обыграли австралийский дуэт Эллен Перес - Сторм Сандерс. А Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс всего за 50 минут взяли верх над австралийско-американским тандемом Арина Родионова - Сабрина Сантамария - 6:2, 6:0.

. В прошлом году на старте все того же US Open Арина Соболенко была сильнее. Также сегодня белоруска Ольга Говорцова сыграет во втором раунде с американкой Слоан Стивенс. А завтра Александра Саснович в поединке 1/16 финала поспорит с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.